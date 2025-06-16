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22:51, 16 июня 2025Мир

Стало известно о «последнем предложении» Трампа Ирану

Jerusalem Post: Трамп сделает Ирану последнее предложение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса". Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — указано в сообщении.

Утверждается, что это предложение может быть лучше, чем то, что было представлено Тегерану администрацией Трампа чуть более недели назад.

Ранее Трамп заявил, что Иран не побеждает в нынешнем военном конфликте с Израилем, при этом Тегеран проявляет стремление к диалогу, что должен был сделать «еще давно». «Им следует начать говорить, причем немедленно, пока не стало слишком поздно», — отметил он.

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