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18:53, 16 июня 2025Мир

Трамп назвал побеждающую сторону в конфликте Израиля и Ирана

Трамп: Иран не побеждает в войне с Израилем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не побеждает в нынешнем военном конфликте с Израилем, при этом Тегеран проявляет стремление к диалогу, что должен был сделать «еще давно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает Reuters.

«Я бы сказал, что Иран не выигрывает эту войну. Им следует начать, причем поговорить немедленно, пока не стало слишком поздно», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, иранская сторона «проявляет желание» начать диалог о деэскалации боевых действий.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Иран выразил готовность к переговорам по ядерному оружию и прекращению боевых действий, направляя соответствующие сигналы через своих посредников.

Также по данным агентства Bloomberg, соседи Ирана боятся втягивания в конфликт с Израилем и обеспокоены резкой эскалацией ситуации во всем регионе Ближнего Востока.

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