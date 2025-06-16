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14:48, 16 июня 2025Мир

На Западе раскрыли страх вокруг конфликта Ирана с Израилем

Bloomberg: Соседи Ирана боятся втягивания в конфликт с Израилем
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Соседи Ирана боятся втягивания в конфликт с Израилем и обеспокоены резкой эскалацией ситуации во всем регионе Ближнего Востока. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

«Соседи Ирана по Персидскому заливу, с которыми он восстановил связи за последние два года, встревожены действиями Израиля и не хотят быть втянутыми в конфликт. (...) Иран знает, что его соседи боятся оказаться в центре событий, и настаивают на деэскалации с [президентом США Дональдом] Трампом», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что ряд чиновников стран Персидского залива даже поддержал действия Израиля по срыву ядерной программы Ирана, опасаясь последствий ее реализации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран уведомил посредников о нежелании вести переговоры о перемирии, пока по его территории наносятся израильские удары. Ключевую роль в налаживании диалога между двумя державами играют Катар и Оман.

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