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10:10, 16 июня 2025Мир

В Иране назвали условие для переговоров с Израилем

Reuters: Иран не намерен вести переговоры, находясь под атакой Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран уведомил посредников, что не намерен вести переговоры о перемирии, пока по его территории наносятся израильские удары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Иранцы проинформировали посредников из Катара и Омана о том, что они приступят к серьезным переговорам только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары. Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры, находясь под атакой», — сказал агентству чиновник, осведомленный о ходе переговоров, на условиях анонимности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Израиль своими атаками пытается спровоцировать восстание жителей Ирана против власти аятолл.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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