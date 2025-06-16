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08:44, 16 июня 2025Мир

Раскрыта цель израильских атак по Ирану

Bloomberg: Израиль пытается спровоцировать восстание против власти аятолл
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль своими атаками в рамках операции «Восстающий лев» пытается спровоцировать восстание жителей Ирана против власти аятолл. Об этом пишет Bloomberg.

«Израиль пытается использовать слабости Исламской Республики, чтобы разжечь беспорядки из-за экономических проблем и спровоцировать свержение клерикального режима, который правит Ираном почти полвека», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить с обращением к народу Ирана стало «дерзким шагом», который показал, что его цели выходят далеко за рамки срыва ядерных переговоров Тегерана и Вашингтона, против которых он давно выступает.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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