На Западе раскрыли планы Ирана на боевые действия

WSJ: Иран дал понять, что готов к переговорам по ядерному оружию

Иран дал понять, что готов к переговорам по ядерному оружию и прекращению боевых действий, направляя соответствующие сигналы через своих посредников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам чиновников, в разгар яростной израильской воздушной кампании Тегеран сообщил арабским чиновникам, что они будут открыты для возвращения за стол переговоров, если США не присоединятся к атаке», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что иранская сторона указала Израилю, что обеим державам выгодно сдержать насилие, а не развивать спираль эскалации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что соседи Ирана боятся втягивания в конфликт с Израилем и обеспокоены резкой эскалацией ситуации во всем регионе Ближнего Востока. Дополнительно уточняется, что ряд чиновников стран Персидского залива даже поддержал действия Тель-Авива по срыву ядерной программы Тегерана, опасаясь последствий ее реализации.