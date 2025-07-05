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22:45, 5 июля 2025Мир

Названы подробности соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Sky: Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать гарантии США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС будет содержать гарантии США о том, что стороны не возобновят боевые действия. На это указал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Соглашение по сектору Газа включает гарантии США о том, что боевые действия не будут возобновлены в ходе 60-дневного прекращения огня или после него», — сказано в сообщении..

Помимо этого, соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск.

Ранее движение ХАМАС обратилось к России с просьбой повлиять на Израиль. Речь идет о соблюдении международного права при доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Отмечается, что доступ к продовольствию используется Тель-Авивом в качестве инструмента давления.

В свою очередь, в Вашингтоне рассказали, что ХАМАС приближается к заключению соглашения с Израилем по сектору Газа. Уточнялось, что США и Израиль открыты к предложению ХАМАС по освобождению заложников.

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