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14:41, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обращение ХАМАС

Сенатор Джабаров: Вопрос по обращению ХАМАС может быть поднят на Совбезе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Если есть официальное обращение от радикального палестинского движения ХАМАС по поводу гумпомощи, то российский представитель может поднять этот вопрос на ближайшем заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН), полагает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ХАМАС обратилось к России с просьбой повлиять на Израиль в вопросе соблюдения международного права при доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Отмечается, что доступ к продовольствию используется Тель-Авивом в качестве инструмента давления.

«Я не знаю, как в этом вопросе будет реагировать наша сторона. Наверное, когда будет обсуждение ситуации в Газе в ближайшее время на Совбезе, наш представитель этот вопрос поднимет, если есть такое официальное обращение», — прокомментировал сенатор.

2 марта Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять новое соглашение по перемирию. Также отмечается, что закрытие КПП и приостановка поставок были согласованы с администрацией США, а уже поступивших в анклав товаров хватит примерно на пять месяцев.

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