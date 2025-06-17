В ХАМАС обратились к России с одной просьбой

В ХАМАС попросили Россию повлиять на Израиль в вопросе гумпомощи

Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к России с просьбой повлиять на Израиль в вопросе соблюдения обязательств в рамках международного права при доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, его слова передает РИА Новости.

«Доступ к продовольствию в Газе используется израильской стороной в качестве инструмента давления, это напрямую нарушает международные нормы», — отметил представитель ХАМАС.

Абу Марзук также подчеркнул, что движение обращается с этой просьбой к разным странам, но Россию «выделяет особенно», поскольку она является членом Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). По его словам, это дает Москве возможность «оказать необходимое влияние на Израиль и принудить страну соблюдать международное право».

2 марта Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять новое соглашение по перемирию. Также отмечается, что закрытие КПП и приостановка поставок были согласованы с администрацией США, а уже поступивших в анклав товаров хватит примерно на пять месяцев.