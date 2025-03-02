Израиль остановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа

Израиль остановил ввоз гумпомощи из-за отказа ХАМАС от плана США по перемирию

Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять новую схему по перемирию. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan, передает ТАСС

По данным источника, израильская сторона пообещала и «другие последствия», если ХАМАС продолжит отказываться. Также отмечается, что закрытие КПП и приостановка поставок гуманитарной помощи были согласованы с администрацией США, а уже поступивших в сектор Газа товаров хватит примерно на пять месяцев.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС.