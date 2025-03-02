Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 2 марта 2025Мир

США предложили новый план перемирия в секторе Газа

США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

США предложили новый план временного перемирия в секторе Газа из-за непреодолимости существующих разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении.

Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших. В случае достижения полного режима прекращения огня, из плена будет освобождена вторая часть заложников.

Ранее сообщалось, что переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      Британия пыталась убедить США вернуться к сделке по ископаемым

      В Петербурге нашли человеческие останки в чемоданах и завели дело

      США предложили новый план перемирия в секторе Газа

      Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории Белого дома

      В Иране напомнили о ненадежности США и Европы

      В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

      Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме

      В Ирландии заметили изменения в заявлениях Каллас о России

      Австрия призвала Европу вести переговоры с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше