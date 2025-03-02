США предложили новый план перемирия в секторе Газа

США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий

США предложили новый план временного перемирия в секторе Газа из-за непреодолимости существующих разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении.

Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших. В случае достижения полного режима прекращения огня, из плена будет освобождена вторая часть заложников.

Ранее сообщалось, что переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров.