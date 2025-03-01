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08:09, 1 марта 2025Мир

В Израиле отказались перейти ко второму этапу сделки по заложникам

Al Mayadeen: Израиль отказался перейти ко второму этапу сделки по Газе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя палестинского сопротивления.

Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров. Так, Тель-Авив «играет на продлении первой фазы соглашения».

«Мы отвергаем израильский метод шантажа и не передадим ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений», — рассказал телеканалу представитель палестинского сопротивления.

При этом 22 февраля в ЦАХАЛ проинформировали, что ХАМАС завершило первый этап сделки по освобождению заложников. Уточнялось, что палестинское движение передало Международному комитету Красного Креста последнего заложника Хишама ас-Саида.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.

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