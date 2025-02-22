ХАМАС передало Красному Кресту последнего заложника Хишама ас-Саида

Палестинское радикальное движение ХАМАС завершило первый этап сделки по освобождению заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Так, стало известно, что ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) последнего заложника Хишама ас-Саида. Уточняется, что он уже пересек границу израильской территории в сопровождении сил ЦАХАЛ и в настоящий момент направляется в пункт первоначального приема на юге страны. Там ему удастся воссоединиться с членами своей семьи.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободило троих израильских заложников. Ими оказались Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт. До этого ХАМАС передало Красному кресту Тала Шохама и Авера Мегисто.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское радикальное движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.