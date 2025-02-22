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14:40, 22 февраля 2025Мир

ХАМАС освободило еще трех израильских заложников

Al Jazeera: ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников
Мария Винар

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило еще трех израильских заложников и передало их Международному комитету Красного Креста (МККК). Соответствующая трансляция появилась на сайте телеканала Al Jazeera.

Процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Освобожденными оказались Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт. До этого ХАМАС передало Красному кресту Тала Шохама и Авера Мегисто, который находился в плену 10 лет.

Уточняется, что последнего заложника Хишама ас-Саида передадут отдельно в городе Газа. Он является арабом-бедуином из Израиля. Его удерживали в анклаве с 2015 года.

В обмен Израиль пообещал выпустить свыше 600 палестинских заключенных. Среди них есть те, кто был пожизненно осужден за терроризм.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское радикальное движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.

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