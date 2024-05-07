ХАМАС на первом этапе освободит 33 израильских заложника

ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников в рамках 42 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Как отметили в ХАМАС, движение освободит ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших). Это могут быть женщины (гражданские лица и женщины-солдаты), дети (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилые люди в возрасте от 50 лет и больные.

«В обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей», — подчеркнули в ХАМАС.

Ранее ХАМАС допустило освобождение 33 израильских заложников в обмен на гарантии США не допустить начала новой наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге Газы. Представитель ХАМАС уточнил, что соответствующие гарантии были получены через египетских и катарских посредников.