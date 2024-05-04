В ХАМАС назвали условие для освобождения части заложников

ХАМАС допустило освобождение части заложников при отмене операции ЦАХАЛ в Рафахе

Палестинское движение ХАМАС допустило освобождение 33 израильских заложников в обмен на гарантии США не допустить начала новой наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге Газы. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Представитель ХАМАС уточнил, что соответствующие гарантии были получены через египетских и катарских посредников. По информации телеканала, движение согласилось выполнить предварительные условия сделки по прекращению огня и обмену заложниками, поскольку власти Израиля готовы вернуть в сектор Газа неограниченное число палестинских заключенных. Отмечается, что первый этап соглашения также включает перемирие между сторонами на 40 дней с возможностью продления.

«Обе стороны соглашаются освободить больше заложников и взять на себя обязательство прекратить боевые действия на более длительный срок», — сообщает телеканал.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призывал ХАМАС принять условия сделки по возвращению заложников и прекратить огонь. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в случае освобождения заложников ЦАХАЛ все равно проведет операцию в Рафахе.