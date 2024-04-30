Нетаньяху заявил о неизбежности ввода войск в Рафах

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал войти в Рафах даже после сделки с ХАМАС

Армия Израиля в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, заключение сделки с движением об освобождении заложников не остановит процесс. «Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы», — подчеркнул политик.

Ранее Нетаньяху пообещал нанести новые «болезненные удары» по ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа. Речь шла как о военном, так и дипломатическом давлении.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что ХАМАС получил щедрое предложение от Израиля о прекращении огня в секторе Газа и должен как можно скорее ответить на него. По словам американского дипломата, сейчас необходимы исключительные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

При этом The New York Times утверждает, что администрация президента США Джо Байдена требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, потому что существуют другие способы преследования руководства ХАМАС.