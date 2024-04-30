Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 30 апреля 2024Мир

Нетаньяху заявил о неизбежности ввода войск в Рафах

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал войти в Рафах даже после сделки с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия Израиля в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, заключение сделки с движением об освобождении заложников не остановит процесс. «Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы», — подчеркнул политик.

Ранее Нетаньяху пообещал нанести новые «болезненные удары» по ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа. Речь шла как о военном, так и дипломатическом давлении.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что ХАМАС получил щедрое предложение от Израиля о прекращении огня в секторе Газа и должен как можно скорее ответить на него. По словам американского дипломата, сейчас необходимы исключительные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

При этом The New York Times утверждает, что администрация президента США Джо Байдена требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, потому что существуют другие способы преследования руководства ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров объяснил таджикскому коллеге причины проверок его сограждан

      Нетаньяху заявил о неизбежности ввода войск в Рафах

      Мать погибшего в «Крокусе» певца-инвалида получит социальную выплату

      Известного российского певца госпитализировали в Москве из-за отека Квинке

      Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев от имени МИД Великобритании

      Отправившегося на сплав по реке туриста нашли без признаков жизни в палатке

      Трамп пообещал добиться освобождения арестованного в России журналиста

      Глава Подмосковья рассказал о собранных после теракта в «Крокусе» средствах

      ВСУ обвинили в минировании Донецка немецкими минами

      Названы лучшие для худых мужчин способы накачать пресс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше