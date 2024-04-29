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21:41, 29 апреля 2024Мир

США сообщили о щедром предложении Израиля о прекращении огня

Блинкен: ХАМАС получило очень щедрое предложение от Израиля о прекращении огня
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuter

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о щедром предложении Израиля о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС получило очень щедрое предложение и должно ответить на него как можно быстрее», — подчеркнул он. Блинкен отметил, что в настоящее время предпринимаются исключительные усилия для скорейшего прекращения огня в Газе.

По его словам, Израиль на сегодняшний день не представил Соединенным Штатам план по защите гражданского населения в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинских беженцев.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена напрямую потребовала от Израиля не проводить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники написал журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, которого называют «рупором Байдена».

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      Марина Совина
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