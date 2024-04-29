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11:25, 29 апреля 2024Интернет и СМИ

В США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе

NYT: администрация Байдена напрямую потребовала не проводить операцию в Рафахе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fatima Shbair / АР

Администрация президента США Джо Байдена напрямую потребовала от Израиля не проводить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Об этом в статье для газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники пишет журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, которого называют «рупором Байдена».

«Никакого массового вторжения в Рафах, и точка (...) Мы не говорим Израилю просто оставить ХАМАС в покое. Мы говорим, что считаем, что существует более целенаправленный способ преследовать руководство, не уничтожая Рафах квартал за кварталом», — приводит журналист слова одного из источников администрации.

Фридман также указал, что вместо операции США предлагают Израилю сформировать коалицию по сдерживанию Ирана во главе с Саудовской Аравией. Однако в таком случае Тель-Авиву необходимо окончательно согласится на завершение конфликта в Газе и признание Палестины как независимого государства.

Ранее стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Дипломат также намерен подтвердить приверженность США созданию отдельного независимого палестинского государства при гарантиях независимости Израиля.

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      Максим Габриелян
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