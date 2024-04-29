Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Reuters: госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом пишет агентство Reuters.

Госдепартамент США сообщил, что Блинкен планирует обсудить недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу. Дипломат также намерен подтвердить приверженность США созданию отдельного независимого палестинского государства при гарантиях независимости Израиля.

Помимо этого, госсекретарь США примет участие в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в специальной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал поездку Энтони Блинкена в Китай «явно неудачной». Таким образом Пушков отреагировал на видео, на котором видно, как глава КНР Си Цзиньпин ждет опаздывающего на встречу с ним Блинкена.

