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00:37, 28 апреля 2024Мир

Пушков высмеял поездку Блинкена в Китай

Пушков назвал очень плохой идеей опоздание Блинкена на встречу с Си Цзиньпином
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал поездку госсекретаря США Энтони Блинкена «явно неудачной». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков отреагировал на видео, на котором видно, как глава КНР Си Цзиньпин ждет опаздывающего на встречу с ним Блинкена. «Опоздать на переговоры с лидером Китая — очень плохая идея», — прокомментировал член Совфеда произошедшее.

26 апреля Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. По его итогам, госсекретарь пригрозил Пекину последствиями за укрепление сотрудничества с Москвой, а также обвинил КНР в попытках вмешаться в предстоящие выборы американского президента.

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      Сергей Грехов
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