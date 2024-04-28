Пушков высмеял поездку Блинкена в Китай

Пушков назвал очень плохой идеей опоздание Блинкена на встречу с Си Цзиньпином

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал поездку госсекретаря США Энтони Блинкена «явно неудачной». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков отреагировал на видео, на котором видно, как глава КНР Си Цзиньпин ждет опаздывающего на встречу с ним Блинкена. «Опоздать на переговоры с лидером Китая — очень плохая идея», — прокомментировал член Совфеда произошедшее.

26 апреля Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. По его итогам, госсекретарь пригрозил Пекину последствиями за укрепление сотрудничества с Москвой, а также обвинил КНР в попытках вмешаться в предстоящие выборы американского президента.