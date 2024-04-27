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09:02, 27 апреля 2024Мир

Госсекретарь США завершил визит в Китай обвинением во вмешательстве в выборы

Госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в попытках вмешаться в предстоящие выборы

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в попытках вмешаться в предстоящие выборы американского президента. Об этом он сообщил журналистам, завершив свой визит в КНР, сообщает CNN.

«В целом мы видим свидетельства попыток повлиять [на президентские выборы в США] и, возможно, вмешаться, и мы хотим убедиться, что это будет пресечено как можно скорее», — заявил глава Госдепартамента.

Блинкен добавил, что США «очень внимательно изучают» якобы вмешательство со стороны КНР и считают его «абсолютно неприемлемым». Госсекретарь добавил, что в переговорах с китайской стороной он «хотел убедиться, что они еще раз услышали это сообщение».

В ходе визита Блинкен также пригрозил Китаю последствиями за укрепление сотрудничества с Россией.

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