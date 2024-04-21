Нетаньяху пообещал усилить давление на ХАМАС

Нетаньяху: в ближайшие дни Израиль усилит давление на ХАМАС

Израиль нанесет новые «болезненные удары» по палестинской группировке ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху в своей речи, приуроченной к иудейскому празднику Песах. Его слова передает The Times of Israel.

«В ближайшие дни мы усилим военное и дипломатическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что все предложения по освобождению израильских заложников были отвергнуты палестинской группировкой. «Мы нанесем по [ХАМАС] дополнительные и болезненные удары — и это произойдет в ближайшее время», — заключил он.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные с сектором Газа населенные пункты. Они взяли в заложники 253 человека. С ноября 2023 года в Израиль были возвращены 105 заложников, еще несколько были освобождены военными или отпущены отдельно.

По данным израильских властей, сейчас в секторе Газа остается около 130 заложников, но точное число неизвестно, пишет NBC. Как отмечает The Times of Israel, семьи заложников оказывают давление на правительство, чтобы оно сделало больше для их освобождения.

20 апреля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что представители сторон переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС указали на высокие риски их окончательного срыва.