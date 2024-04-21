Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 21 апреля 2024Мир

Нетаньяху пообещал усилить давление на ХАМАС

Нетаньяху: в ближайшие дни Израиль усилит давление на ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuter

Израиль нанесет новые «болезненные удары» по палестинской группировке ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху в своей речи, приуроченной к иудейскому празднику Песах. Его слова передает The Times of Israel.

«В ближайшие дни мы усилим военное и дипломатическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что все предложения по освобождению израильских заложников были отвергнуты палестинской группировкой. «Мы нанесем по [ХАМАС] дополнительные и болезненные удары — и это произойдет в ближайшее время», — заключил он.

Материалы по теме:
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Это первый ответ на недавнюю атаку. Что об этом известно?
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Это первый ответ на недавнюю атаку. Что об этом известно?
19 апреля 2024
«Мы будем бороться!» Как и почему Россия в 1990-х и 2000-х стала убежищем для отрицателей холокоста со всего мира?
«Мы будем бороться!»Как и почему Россия в 1990-х и 2000-х стала убежищем для отрицателей холокоста со всего мира?
20 апреля 2024

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные с сектором Газа населенные пункты. Они взяли в заложники 253 человека. С ноября 2023 года в Израиль были возвращены 105 заложников, еще несколько были освобождены военными или отпущены отдельно.

По данным израильских властей, сейчас в секторе Газа остается около 130 заложников, но точное число неизвестно, пишет NBC. Как отмечает The Times of Israel, семьи заложников оказывают давление на правительство, чтобы оно сделало больше для их освобождения.

20 апреля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что представители сторон переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС указали на высокие риски их окончательного срыва.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой. Там уже третий день пылает пожар

      На Украине обвинили Маска в отсутствии логики

      В Совфеде назвали президентство Зеленского национальной катастрофой для Украины

      Журналист подтвердил захват российскими военными Leopard 2

      «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

      В Конгрессе сочли предательством спикера Джонсона законопроект о помощи Киеву

      В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину

      Стало известно о захвате российскими военными наиболее мощного Leopard 2

      Определились финалисты Кубка Англии по футболу

      Американский экс-разведчик обратился к Зеленскому по поводу военной помощи США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше