Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Это первый ответ на недавнюю атаку. Что об этом известно?

Израиль нанес ответный ограниченный ракетный удар по объекту в Иране

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом утром 19 апреля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства Fars, в Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Возле военной базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, был небольшой беспилотник агентство Fars

Отмечается, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Издание уточнило, что в нескольких зданиях района выбило окна.

Журналисты агентства IRIB также заявили об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над провинцией Исфахан.

Иранские власти отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. В самом Исфахане, по информации агентства Tasnim, на фоне работы ПВО сохраняется спокойная обстановка, движение на дорогах осуществляется в обычном режиме.

Удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер

Удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. Уточняется, что цель атаки не была ядерной.

Иранский чиновник в свою очередь заявил, что при ударе Израиль не использовал ракеты, а звуки взрывов раздались вследствие работы ПВО, передает Reuters.

Газета New York Times со ссылкой на иранские источники назвала объектом ударов 8-ю базу ВВС Исламской Республики «Шекари».

Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану

Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

При этом американские власти не поддержали подобную атаку, уточнил собеседник телеканала CNN в Белом доме.

Мы не одобрили ответные меры чиновник Белого дома

Соединенные Штаты не принимали участия в атаке Израиля на территорию Ирана, говорится в материале телеканала. В Белом доме и Совете национальной безопасности США отказались комментировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что Израиль тщательно обдумывает возможный ответ на атаку со стороны Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, стремится добиться деэскалации в регионе.

Вооруженные силы Израиля отказались комментировать атаку

Вооруженные силы Израиля также заявили об отсутствии комментариев по поводу нанесенного удара. Как уточняет телеканал NBC со ссылкой на израильских военных, в настоящее время последствия атаки оцениваются.

Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб. На данный момент никаких изменений в инструкциях для гражданского населения Израиля нет представитель израильской армии

Илон Маск вспомнил об американских налогоплательщиках, комментируя удар

Американский предприниматель Илон Маск вспомнил об американских налогоплательщиках, комментируя атаку Израиля.

Он ответил на пост одного из пользователей соцсети X, который напомнил, что на 8-й базе ВВС Ирана базируются истребители F-14 Tomcat, переданные Тегерану в 1970-е годы.

Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары Илон Маск американский предприниматель

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Позднее в сирийском Минобороны уточнили, что в результате атаки было разрушено иранское консульство.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по своей дипломатической миссии.

Командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности ядерных объектов Ахмед Хакталяб заявлял, что из-за угроз, исходящих со стороны Израиля, Иран может пересмотреть свою ядерную политику.

Он также отметил готовность противостоять любым попыткам атак. Если Израиль решится нанести удар первым, то Тегеран «начнет операцию, которая войдет в историю под названием "Искреннее обещание"», подчеркнул военный.

