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15:12, 18 апреля 2024Мир

Иранский КСИР пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля

КСИР заявил о готовности в любую минуту ударить по ядерным объектам Израиля

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иранские вооруженные силы готовы в любую минуту нанести удар по ядерным объектам Израиля, заявил командующий охраной и безопасностью ядерных центров Ирана генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмед Хакталяб. Его цитирует агентство Tasnim.

«Наша страна готова противостоять любой угрозе со стороны сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — сказал офицер, добавив, что «вся необходимая информация о месторасположении ядерных объектов» Израиля находится в распоряжении иранских военных.

По словам Хакталяба, если Израиль решится нанести удар первым, то иранская армия «начнет операцию, которая войдет в историю под названием "Искреннее обещание"».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран выведет часть офицеров КСИР из Сирии из-за возможного удара Израиля.

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      Глеб Бажуткин
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