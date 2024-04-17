Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля

WSJ: Иран выведет часть офицеров КСИР из Сирии из-за возможного удара Израиля

Иран выведет часть офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии из-за возможного удара Израиля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы решили создать новое уравнение», — приводит издание слова главы КСИР, генерал-майора Хосейна Салами.

Также авторы материала приводят слова ряда военных аналитиков. По их мнению, удар Ирана по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля повысило риск ответа Израиля и дальнейшую эскалацию насилия между странами.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив потратил один миллиард долларов долларов в виде дорогих ракет-перехватчиков Tamir для отражения удара со стороны Тегерана. Кроме того, США были вынуждены пойти на экстренное ассигнование на пополнение запасов Израиля.