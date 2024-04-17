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15:42, 17 апреля 2024Мир

Иран заставил Израиль потратиться на ракеты

FT: Израиль потратил 1 миллиард долларов на перехват дешевых иранских ракет

Фото: Hannah McKay / Reuters

Для отражения иранской ракетной атаки, в которой Тегеран использовал дешевые и устаревшие ракеты, Израиль суммарно потратил 1 миллиард долларов в виде дорогих ракет-перехватчиков Tamir, каждая из которых стоит 50 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля сообщает Financial Times (FT).

Израиль не раскрывает размеров своих ракетных резервов. Тем не менее Израиль все же израсходовал во время перехвата так много ракет, что США выделили экстренное ассигнование в один миллиард долларов на их пополнение.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответом на атаку Ирана. В частности, рассматриваемые варианты включают нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по местам размещения баллистических ракет и БПЛА.

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      Дмитрий Сотак
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