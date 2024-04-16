Стало известно о решении ЦАХАЛ насчет ответа на удар Ирана

The Jerusalem Post: ЦАХАЛ определился с ответом на удар Ирана, но выбирает время

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ЦАХАЛ определился с тем, как ответит на удар, однако все еще выбирает время нанесения ответной атаки. По данным издания, варианты включают в себя нанесение ударов по иранским ядерным объектам и удары по беспилотникам или баллистическим ракетам. Кроме того, Израиль рассматривает проведение кибератаки и введение санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее агентство Bloomberg описало возможные варианты израильской ответной атаки.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников. Как заявили в Тегеране, цели атаки были уничтожены, израильская сторона утверждает, что сбила 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны.