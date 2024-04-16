В США описали варианты ответа Израиля на нападение Ирана

Bloomberg допустило удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Израиль пообещал ответить на нападение Ирана на территорию страны с помощью беспилотников и ракет. Возможные варианты израильской ответной атаки описало Bloomberg.

Как отмечает издание, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), предположительно, имеет четыре стратегии. Во-первых, израильские военные могут нанести удар по ядерным объектам Ирана. «Это был бы один из самых рискованных и агрессивных вариантов и он мог бы заставить Иран снова наброситься на Израиль, потенциально спровоцировав региональную войну, которой США, Европа и арабские государства так стремятся избежать», — говорится в публикации.

ЦАХАЛ также может устроить кибератаку на военную инфраструктуру противника. По мнению бывшей главы исследовательского подразделения разведывательной службы «Моссад» Симы Шайн, такой ответ станет сигналом сдерживания, поскольку ударит по Ирану, но сведет потери к минимуму.

Третий возможный вариант израильского ответа — это удар по «иранским прокси» на Ближнем Востоке. Израильская армия может атаковать ливанское движение «Хезболла», хуситов в Йемене или группы в Ираке и Сирии, финансируемые Тегераном.

Помимо военного ответа Израиль может принять решение сосредоточиться на войне в секторе Газа и уничтожении радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе и на операции в городе Рафах.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он рассказал ему о вынужденном характере удара по Израилю.