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15:55, 16 апреля 2024Мир

Президент Ирана рассказал Путину о вынужденном ударе по Израилю

Президент Ирана Раиси рассказал Путину о вынужденном ударе по Израилю

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о вынужденном характере удара по Израилю. Итоги переговоров опубликованы на сайте Кремля.

«Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о телефоном разговоре Путина с Раиси. Сообщается, что лидеры двух государств выразили намерение расширять инфраструктурные проекты России и Ирана, а также подчеркнули «обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях».

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      Максим Габриелян
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