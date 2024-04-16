Президент Ирана рассказал Путину о вынужденном ударе по Израилю

Президент Ирана Раиси рассказал Путину о вынужденном ударе по Израилю

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о вынужденном характере удара по Израилю. Итоги переговоров опубликованы на сайте Кремля.

«Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о телефоном разговоре Путина с Раиси. Сообщается, что лидеры двух государств выразили намерение расширять инфраструктурные проекты России и Ирана, а также подчеркнули «обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях».