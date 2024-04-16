Кремль: Путин созвонился с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси по инициативе иранской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры государств выразили намерение расширять инфраструктурные проекты России и Ирана, а также подчеркнули «обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях».

14 апреля Министерство иностранных дел России сообщило, что главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на протяжении двух дней обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке по телефону.