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19:53, 14 апреля 2024Мир

Главы МИД России и Ирана два дня подряд обсуждали Ближний Восток

Главы МИД России и Ирана Лавров и Абдоллахиян вновь обсудили Ближний Восток

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян второй день подряд обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Как стало известно, переговоры прошли по инициативе иранской стороны. В их рамках Абдоллахиян проинформировал Лаврова о мерах, предпринятых в ответ на удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. «Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении МИД России.

В российском дипведомстве подчеркнули, что устранение первопричин таких сценариев и их недопущение должны стать приоритетом Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, Лавров и Абдоллахиян подтвердили позиции России и Ирана по поводу прекращения огня в секторе Газа, решения гуманитарных проблем и создания условий для переговоров по урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости заявил, что Тегеран заверил Анкару в отсутствии намерений вновь атаковать Израиль, если Иран сам не подвергнется атакам.

В ночь на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями.

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      Константин Лысяков
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