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07:07, 14 апреля 2024Мир

Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

ЦАХАЛ подсчитал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран за ночь выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Об этом газете The New York Times рассказали высокопоставленные чиновники в Тель-Авиве.

Они отметили, что БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака. Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что также поучаствовало в нападении.

Ущерб для Израиля сочли незначительным

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что 200 иранских ракет и дронов привели к незначительному ущербу для еврейского государства. По его словам, большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.

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Схожую оценку дали по другую сторону Атлантики. Два высокопоставленных американских чиновника рассказали газете The New York Times, что, учитывая масштаб атаки, нанесенный ущерб можно охарактеризовать как «относительно незначительный».

Иран и Израиль заявили о готовности продолжать обмениваться ударами

Постоянное представительство Ирана при ООН указало, что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

В то же время высокопоставленные источники в Тегеране предупредили, что Иран обрушит ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. Отмечается, что если Израиль нанесет ответный удар, то Иран усилит налеты, при этом следующий ответ будет немедленным и более суровым.

Израиль же пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана. Тель-Авив предупредил, что ответная реакция будет решительной и ясной.

США сыграли роль в отражении удара

Президент США Джо Байден рассказал, что его шаги помогли Израилю отразить атаку со стороны Ирана. По его словам, именно американцы помогли израильтянам отбиться от беспилотников и ракет из Ирана. Байден уточнил, что ударов по американским военным объектам в регионе зафиксировано не было.

Американский лидер провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Вашингтон не станет принимать участие в наступательных операциях Тель-Авива против Ирана.

В частном порядке Байден выражал обеспокоенность из-за попыток Нетаньяху глубже втянуть Вашингтон в конфликт на Ближнем Востоке. Как утверждают в Вашингтоне, власти США обеспокоены, каким образом Израиль может ответить Ирану на атаку. Американское руководство опасается, что Тель-Авив может предпринять шаги, не задумываясь о последствиях. К таким соображениям Вашингтон наталкивает поведение Израиля в отношении сектора Газа.

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      Марина Совина
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