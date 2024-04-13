Байден рассказал о своих заслугах в отражении атаки Ирана на Израиль

Байден: мои шаги помогли Израилю отбить атаку Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что его шаги помогли Израилю отразить атаку Ирана. Слова Байдена приводит ТАСС.

Как рассказал президент, именно американцы помогли израильтянам отбиться от беспилотников и ракет из Ирана.

«По моему распоряжению в целях оказания поддержки в деле защиты Израиля американские вооруженные силы в течение минувшей недели перебросили в этот регион самолеты и эсминцы с системой противоракетной обороны. Благодаря этим развертываниям и необычайному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все подлетавшие беспилотники и ракеты», — рассказал о своих заслугах глава государства.

Он также сообщил, что ударов по американским военным объектам в регионе не зафиксировано.

Также ранее стало известно о телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.