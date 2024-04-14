Fox News: Байден созвонился с Нетаньяху на фоне атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне атаки Ирана на еврейское государство. Об этом телеканал Fox News.

«Этот разговор происходит прямо сейчас», — заверил вещатель в своем эфире.

Официально эта информация по-прежнему не подтверждена. Несколькими минутами ранее телеканал анонсировал телефонный разговор лидеров двух стран в скором времени.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.