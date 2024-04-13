В Израиле оценили ущерб от атаки Ирана

Хагари: атака Ирана привела к незначительному ущербу для Израиля

Атака Ирана привела к незначительному ущербу для Израиля, рассказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.

В отражении иранской атаки участвовали также ВВС США и Великобритании.

Хагари также сообщил, что пострадал как минимум один человек — ранения в районе пустыни Негев получила женщина.

Также стало известно, что жителям Израиля разрешили покинуть убежища. Однако ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.