Times of Israel: жителям Израиля разрешили покинуть укрытия после атаки Ирана

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешило жителям покинуть укрытия после массированной атаки ракетами и беспилотниками со стороны Ирана. Об этом пишет Times of Israel.

Мирным гражданам больше не нужно находиться в защищенных помещениях. Однако ограничения на любые массовые и образовательные мероприятия по-прежнему остаются в силе.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.