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04:09, 14 апреля 2024Мир

В Иране сочли завершенным ответ Израилю

Постпредство Ирана при ООН: ответ Израилю можно считать завершенным

Фото: Amir Cohen / Reuters

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Об этом заявило в субботу постоянное представительство Ирана при ООН в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», — говорится в сообщении.

Ранее иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленных источников в Тегеране сообщило, что Иран готов обрушить ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. В свою очередь, Тель-Авив пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение со стороны Ирана.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. Тегеран объяснил атаку самообороной. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

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      Марина Совина
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