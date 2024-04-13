Иран объяснил удары по Израилю самообороной

МИД Ирана: удары по Израилю являются самообороной

Удары по Израилю являются самообороной. Об этом заявили в МИД Ирана, передает ТАСС.

«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», — поведали в дипломатическом ведомстве.

В Израиле пообещали мощный ответ на действия Тегерана. В правительстве страны подчеркнули, что реакция Тель-Авива будет решительной и ясной.

Иранская сторона выпустила в сторону Израиля уже три волны беспилотников, а также около 150 крылатых ракет.