Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль. США помогают сбивать дроны и ракеты

Иран запустил ракеты и дроны-камикадзе в сторону Израиля, США отражают атаку

Иран в ночь на 14 апреля начал массированную воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. Атака стала ответом на ракетный удар по иранскому консульству в дипломатическом квартале Дамаска в начале апреля.

Баллистические ракеты и сотни дронов-камикадзе приближаются к израильской территории, некоторое количество уже достигло воздушного пространства страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), силы США на Ближнем Востоке и дислоцированные на Кипре части ВВС Великобритании начали перехватывать беспилотники еще в небе Иордании, Сирии и Ирака.

Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль «понесет наказание»

Верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи после начала атаки опубликовал видеозапись своего выступления, в котором заявил, что Израиль ошибся, ударив по иранскому консульству, и приравнял это к нападению на территорию исламской республики.

Злонамеренный режим сделал неправильный ход. Он должен быть наказан и он будет наказан Али Хаменеи верховный лидер Ирана

Постпредство Ирана при ООН заявило, что атака завершилась, и если «израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку. В канцелярии главы правительства сообщили, что он проводит заседание военного кабинета в Тель-Авиве, и пообещали жесткий и четкий ответ на иранскую атаку. В израильской армии также заверили в полной готовности систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент США Джо Байден досрочно вернулся в Белый дом из своей резиденции в штате Делавэр, откуда он изначально должен был уехать на день позже. Американский лидер проводит совещание со своей командой по национальной безопасности, чтобы оценить атаку Ирана на Израиль. На встрече присутствуют министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун и советники по нацбезопасности. Публичных комментариев о происходящем Байден пока не делал.

Иран запустил баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Средства ПВО США в регионе уже сбивают беспилотники

По данным высокопоставленного американского чиновника, иранские военные задействовали в атаке от 400 до 500 БПЛА и ракет различного типа. Источники в Тегеране сообщают, что применяются в том числе баллистические ракеты, но в Израиле утверждают, что пока нет никаких сведений о запусках такого оружия. Основная часть ракет и дронов запущена из Ирана, но также зафиксированы пуски с территории Сирии, Ливана и Йемена. Около 02:00 мск стало известно о начале второй волны атаки.

Источники в США считают, что целями являются только израильские военные и правительственные объекты. В Израиле ожидают, что под удар могут попасть объекты на Голанских высотах и авиабаза в пустыне Негев.

В отражении атаки участвуют размещенные в Ираке и Сирии средства ПВО Армии США, большое количество самолетов ЦАХАЛ, силы Великобритании, Франции и Иордании. За пределами Израиля перехвачено уже более 100 дронов, но где конкретно, пока неизвестно. Некоторое количество БПЛА или ракет достигли израильского воздушного пространства: в частности, зафиксирована работа систем ПВО в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом, и другими городами. Север страны был обстрелян с юга Ливана реактивной артиллерией «Хезболлы», израильские военные нанесли ответные удары по объектам шиитских формирований.

Сигналы воздушной тревоги звучат по всему Израилю, жителям ряда районов рекомендовано держаться вблизи бомбоубежищ. Данных о пострадавших пока не поступало.

Воздушное пространство над Ближним Востоком опустело

Воздушное пространство Израиля, Ирана, Ливана, Сирии, Ирака, Иордании и Египта закрыто для гражданской авиации. Росавиация приостановила рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию или использование неба этих стран для транзитных перелетов. В результате были перенесены вылеты ряда рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в города Египта и ОАЭ. Также отменен уже начатый рейс из Москвы в Тегеран: самолету пришлось развернуться над Каспийским морем и направиться в Махачкалу, откуда борт после дозаправки вернется в столицу.