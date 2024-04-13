Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 13 апреля 2024Мир

Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?

Иран захватил контейнеровоз MSC Aries израильской компании в Ормузском проливе

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, принадлежащее израильскому бизнесмену.

Контейнеровоз был перехвачен спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС КСИР) в ходе проведенной с помощью вертолета операции. По данным IRNA, судно было доставлено в территориальные воды Ирана. Как уточняет агентство, оно шло под португальским флагом. В лондонской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, подтвердили ТАСС связь с захваченным судном.

Фото: MSC Aries / Reuters

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля, когда находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая. Как уточнил представитель MSC — компании-оператора судна, на борту находятся 25 членов экипажа. «Мы тесно сотрудничаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», — заявили в компании.

Израиль обвинил Иран в проведении «пиратской операции»

В ответ на действия иранского спецназа глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Европейский союз признать КСИР террористической организацией. По его словам, КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране-члену ЕС, при этом заявляя, что оно принадлежит Израилю.

Преступный [иранский] режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права

Исраэль Кацминистр иностранных дел Израиля

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, предупредил, что Иран несет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию конфликта. Он отметил, что ЦАХАЛ готов ко всем сценариям и предпримет все необходимые шаги вместе с союзниками.

Эскалация произошла из-за удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвой удара стал командующий подразделением иранского КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди, он входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана. Еще одной жертвой атаки стал его заместитель и командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» и указал, что Израиль никогда не достигнет своих целей «путем таких бесчеловечных действий». На фоне происходящего на Ближнем Востоке и в США начали говорить о подготовке Ираном атаки на Израиль. Об этом сообщили, в частности, газета Israelinfo и портал i24News.

«Мы готовимся. Есть угроза нападения. Никакой истерии», — рассказал израильский чиновник. В то же время, по данным источника The Wall Street Journal, Тегеран еще не принял окончательное решение, однако обсуждает планы атаки.

Материалы по теме:
Погромы, гонения и война в пустыне. Как появился Израиль и почему арабы хотят уничтожить еврейское государство?
Погромы, гонения и война в пустыне.Как появился Израиль и почему арабы хотят уничтожить еврейское государство?
15 октября 2023
Что такое «Хезболла» и чем она отличается от ХАМАС? Численность организации и ее отношение к Израилю
Что такое «Хезболла» и чем она отличается от ХАМАС?Численность организации и ее отношение к Израилю
16 октября 2023
«Появлялись и исчезали, затирая следы» Как советники из США и Израиля создали в Иране самую жестокую спецслужбу мира?
«Появлялись и исчезали, затирая следы»Как советники из США и Израиля создали в Иране самую жестокую спецслужбу мира?
4 декабря 2023

США перебрасывают войска на фоне возможной атаки Ирана на Израиль

Агентство AFP со ссылкой на источник в Министерстве обороны США сообщило, что в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль. «Мы перебрасываем дополнительные силы в регион, чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию», — заявил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден также предупредил, что Соединенные Штаты готовы помочь Израилю защититься от Ирана. Он призвал Тегеран отказаться от своих планов атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?

      Десантники ВСУ массово сдались в плен

      Названа возможная цель напавшего на здание правительства Владимирской области

      Напавшего на здание правительства Владимирской области задержали

      В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

      Главы МИД России и Ирана обсудили Ближний Восток

      Появилось видео попытки поджога здания правительства Владимирской области

      Последняя команда РПЛ забила пять безответных мячей в первом тайме

      Олимпийский чемпион оценил призывы Украины отстранить борцов РФ от Игр-2024

      Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше