Спецназ Ирана захватил судно израильского бизнесмена. Чем это грозит и что сейчас происходит в регионе?

Иран захватил контейнеровоз MSC Aries израильской компании в Ормузском проливе

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, принадлежащее израильскому бизнесмену.

Контейнеровоз был перехвачен спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС КСИР) в ходе проведенной с помощью вертолета операции. По данным IRNA, судно было доставлено в территориальные воды Ирана. Как уточняет агентство, оно шло под португальским флагом. В лондонской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, подтвердили ТАСС связь с захваченным судном.

Фото: MSC Aries / Reuters

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении вечером 12 апреля, когда находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая. Как уточнил представитель MSC — компании-оператора судна, на борту находятся 25 членов экипажа. «Мы тесно сотрудничаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», — заявили в компании.

Израиль обвинил Иран в проведении «пиратской операции»

В ответ на действия иранского спецназа глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Европейский союз признать КСИР террористической организацией. По его словам, КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране-члену ЕС, при этом заявляя, что оно принадлежит Израилю.

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, предупредил, что Иран несет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию конфликта. Он отметил, что ЦАХАЛ готов ко всем сценариям и предпримет все необходимые шаги вместе с союзниками.

Эскалация произошла из-за удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвой удара стал командующий подразделением иранского КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди, он входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана. Еще одной жертвой атаки стал его заместитель и командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» и указал, что Израиль никогда не достигнет своих целей «путем таких бесчеловечных действий». На фоне происходящего на Ближнем Востоке и в США начали говорить о подготовке Ираном атаки на Израиль. Об этом сообщили, в частности, газета Israelinfo и портал i24News.

«Мы готовимся. Есть угроза нападения. Никакой истерии», — рассказал израильский чиновник. В то же время, по данным источника The Wall Street Journal, Тегеран еще не принял окончательное решение, однако обсуждает планы атаки.

США перебрасывают войска на фоне возможной атаки Ирана на Израиль

Агентство AFP со ссылкой на источник в Министерстве обороны США сообщило, что в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль. «Мы перебрасываем дополнительные силы в регион, чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию», — заявил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден также предупредил, что Соединенные Штаты готовы помочь Израилю защититься от Ирана. Он призвал Тегеран отказаться от своих планов атаки.