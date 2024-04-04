Стало известно о планах Ирана нанести удар по Израилю в течение 48 часов

Israelinfo: Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов

Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов, об этом сообщила газета Israelinfo.

По ее информации, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии. Действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.

Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным». По его мнению, возможные иранские атаки поставят под удар в том числе контингент американских войск в регионе.

Как отмечает издание Voxnews, ожидается применение Тегераном сотен беспилотных аппаратов и ракет. Также сообщается, что войска Израиля приведены в боевую готовность, в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от Совбеза ООН адекватной и четкой реакции на удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии. Он напомнил, что ООН несет ответственность за поддержание мира и безопасности.

Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

