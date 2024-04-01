Израиль разбомбил здание у иранского посольства в Сирии

Tasnim: ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает Tasnim.

По данным источника агентства, жертвами удара стали шесть человек, однако официальная статистика ущерба и жертв в результате этой атаки пока не опубликована.

Отмечается, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья не пострадали. Кадры, опубликованные Jamaran News, свидетельствуют, что удар израильских ВВС разбомбил соседнее с иранской дипмиссией здание.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска в Сирии, в результате чего два человека пострадали. Обстрел велся с Голанских высот.