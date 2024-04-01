Два человека пострадали при ударе Израиля по Сирии

SANA: два мирных жителя пострадали при ударе ВВС Израиля по окрестностям Дамаска

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска в Сирии, в результате чего два человека пострадали, информирует агентство SANA.

Обстрел велся с Голанских высот, сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) участвовали в отражении налета, подчеркивается в источнике. Отмечается, что в результате агрессии были ранены двое мирных жителей, а также нанесен материальный ущерб.

Ранее армия Израиля заявила об атаке по штабу «Исламского джихада» в Газе. По данным агентства, удар был нанесен по территории больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха, где, по информации израильских военных, находился штаб палестинской организации.