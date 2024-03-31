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16:35, 31 марта 2024Мир

Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

Армия Израиля сообщила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия Израиля заявила об ударе по штабу организации «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, удар был нанесен по территории больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха, где, по информации израильских военных, находился штаб палестинской организации. Уточняется, что прицельный удар нанес летательный аппарат ВВС Израиля. Военные стремились минимизировать риски для мирных граждан.

Ранее 31 марта сообщалось, что израильский истребитель перехватил «подозрительную воздушную цель», которая летела из Сирии в сторону воздушного пространства Израиля.

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      Владимир Седов
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