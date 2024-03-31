Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

Армия Израиля сообщила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

Армия Израиля заявила об ударе по штабу организации «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, удар был нанесен по территории больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха, где, по информации израильских военных, находился штаб палестинской организации. Уточняется, что прицельный удар нанес летательный аппарат ВВС Израиля. Военные стремились минимизировать риски для мирных граждан.

Ранее 31 марта сообщалось, что израильский истребитель перехватил «подозрительную воздушную цель», которая летела из Сирии в сторону воздушного пространства Израиля.