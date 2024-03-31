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01:10, 31 марта 2024Мир

В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израильский истребитель перехватил «подозрительную воздушную цель», которая летела из Сирии в сторону воздушного пространства Израиля. Об этом информирует армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Перехват произошел «некоторое время назад», уточняется в сообщении. Также в пресс-службе подчеркнули, что «не было зафиксировано проникновения» в израильское воздушное пространство. Инцидент завершился, резюмируется в заявлении.

В ночь на 29 марта израильская авиация нанесла удары по окрестностям сирийского города Алеппо. В результате этого пострадали местные жители.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары Израиля по Сирии представляют собой агрессивные действия и нарушают базовые нормы международного права. В ведомстве решительно осудили действия Израиля, подчеркнув их опасность.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности к новым войнам против Израиля.

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      Марина Совина
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