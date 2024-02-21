Израиль нанес удар по Сирии

SANA: Израиль нанес удары по району Кфар-Суса на юго-западе Дамаска

Израиль нанес авиаудары по району Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Корреспондент агентства передает, что удар пришелся на жилой дом. По предварительной информации, есть жертвы.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности к новым войнам против Израиля. Он напомнил, что оккупация части территории страны войсками Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Дамаск «готов к освобождению своих земель».