Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 11 февраля 2024Мир

Сирия заявила о готовности к новым войнам против Израиля

Глава МИД Сирии заявил о готовности к новым войнам против Израиля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности к новым войнам против Израиля. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля — прим. «Ленты.ру») и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», — сказал он во время пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сирийский дипломат напомнил, что оккупация части территории страны войсками Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Дамаск «готов к освобождению своих земель».

Ранее глава МИД Ирана провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которых последний заявил, что действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

10 февраля сообщалось, что Израиль совершил воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Средства противовоздушной обороны арабской республики сбили часть ракет. В министерстве обороны страны отметили, что в результате израильской агрессии был нанесен материальный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      Раскрыты сроки введения запрета на импорт обогащенного урана из России в США

      Однокурсник рассказал о прошлом Сырского и показал фото главкома в молодости

      В российских вузах появятся комнаты для детей студенток и преподавательниц

      Нетаньяху высказался о победе над ХАМАС

      Касаткина проиграла сменившей российское гражданство теннисистке на турнире WTA

      Суд обязал Илона Маска дать показания в рамках расследования по Twitter

      Сирия заявила о готовности к новым войнам против Израиля

      На популярном курорте Европы нашли новый способ избавиться от туристов

      Полковник высказался о задаче Сырского избежать застоя на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше