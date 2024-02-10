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06:09, 10 февраля 2024Мир

Израиль ракетами атаковал провинцию в Сирии

Минобороны Сирии: Израиль атаковал провинцию Дамаск, ПВО сбила часть ракет

Фото: SANA / Reuters

В ночь на субботу, 10 февраля, Израиль совершил воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили часть ракет, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии.

В ведомстве уточнили, что 10 февраля примерно в 01:05 Израиль совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот. Так, военные атаковали ряд пунктов в провинции Дамаск, в итоге ракеты были сбиты ПВО. В сообщении Минобороны Сирии добавляется, что результате происшествия стране был нанесен материальный ущерб.

Атака на Дамаск стала второй менее чем за сутки. В пятницу, 9 февраля, средства ПВО Сирии отразили нападение в окрестностях сирийской столицы, отметил телеканал Al Ikhbariya.

Ранее, в январе, Иордания нанесла авиаудар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. В результате атаки пострадали 11 человек, среди которых женщины и дети.

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      Марина Совина
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