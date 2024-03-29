МИД России прокомментировал удары Израиля по Сирии

Захарова: агрессивные действия Израиля в отношении Сирии неприемлемы

Удары Израиля по Сирии представляют собой агрессивные действия и нарушают базовые нормы международного права. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем заявлении на сайте ведомства.

«В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы», — прокомментировала представитель министерства.

МИД решительно осудил действия Израиля, подчеркнув их опасность «в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта».

В ночь на 29 марта израильская авиация нанесла удары по окрестностям сирийского города Алеппо, в результате которых есть пострадавшие.

26 марта также сообщалось о налете военных самолетов и беспилотников США на Сирию. Из-за ударов 32 человека получили ранения.