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18:47, 29 марта 2024Мир

МИД России прокомментировал удары Израиля по Сирии

Захарова: агрессивные действия Израиля в отношении Сирии неприемлемы
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Удары Израиля по Сирии представляют собой агрессивные действия и нарушают базовые нормы международного права. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем заявлении на сайте ведомства.

«В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы», — прокомментировала представитель министерства.

МИД решительно осудил действия Израиля, подчеркнув их опасность «в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта».

В ночь на 29 марта израильская авиация нанесла удары по окрестностям сирийского города Алеппо, в результате которых есть пострадавшие.

26 марта также сообщалось о налете военных самолетов и беспилотников США на Сирию. Из-за ударов 32 человека получили ранения.

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      Елизавета Мытарева
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